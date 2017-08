Undantagstillståndet i Turkiet har nu varit i kraft i över ett år. Inskränkningarna av mänskliga rättigheter har nått alarmerande nivåer samtidigt som president Erdoğan vidtar åtgärder som riskerar att permanenta undantagspolitiken – allt enligt ett mönster som inte är obekant i landets historia.

President Erdoğan med följe högtidlighåller årsdagen av förra sommarens kuppförsök i Istanbul. Foto: AP Foto: AP

Den 17 juli förlängdes undantagstillståndet i Turkiet för fjärde gången på ett år. Allt­sedan kuppförsöket den 15 juli 2016 har den turkiska befolkningen levt med undantagstillstånd som vardag. Det officiella syftet har främst varit att ge juridiska möjligheter för regeringen att rensa ut sympatisörer till den religiöse ledaren Fethullah Gülen som anklagats för att ha stått bakom militärkuppen 2016, något som han själv förnekat. Gülenrörelsen (”Hizmet”) var under flera år samarbetspartner med president Recep Tayyip Erdoğan och hans parti AKP, men de är numera bittra fiender. Gülen lever för närvarande i exil i USA och Erdoğan har frenetiskt försökt få USA att utlämna ­honom.

Undantagstillstånden i Turkiet har inneburit att respekten för flera mänskliga rättigheter har satts på undantag det senaste året, däribland rätten till yttrandefrihet, förenings- och mötesfrihet, rörelsefrihet, rätten till egendom, en human behandling av fångar, icke-diskriminering samt opartisk behandling inför domstol. Turkiet har meddelat FN (men inte Europarådet) om alla dessa inskränkningar. Det har beräknats att regeringen rensat ut över 150 000 personer ur olika centrala verksamheter i samhället. Många av dessa personer är även bannlysta från att återvända till sina arbeten. Över 200 journalister har satts i fängelse. Välkända politiker i parlamentet, ­såsom ledaren för det kurdiska partiet HDP Selahattin Demirtaş, har fängslats utifrån anklagelsen att de sympatiserar med terroristorganisationer. Flera tidningar, skolor och universitet har dessutom lagts ner och egendomar har konfiskerats. Passen hos dem som har fängslats har dragits in liksom passen hos nära familjemedlemmar. Mänskliga rättighets-aktivister från Amnesty har också gripits med anklagelser om att de har anknytning till terroristnätverk.

Den nya konstitution som röstades igenom den 16 april i år innebar klart ökade maktbefogenheter för president Erdoğan i förhållande till den lagstiftande och dömande makten. Det diskutabla med denna folkomröstning var att den ägde rum under rådande undantagstillstånd. Oppositionen till AKP och Erdoğan hade med andra ord få möjligheter att nå ut med sina budskap genom begränsningen av yttrande- och pressfriheten.

Annons X

Sammantaget ger detta en bild av en stat som alltmer har rört sig i en auktoritär riktning och allt längre bort från ett möjligt EU-medlemskap. Det sistnämnda har b­livit tydligt i och med att regeringen övervägt att införa dödsstraff, vilket är förbjudet enligt EU-normer. Denna negativa utveckling när det gäller politisk frihet och mänskliga rättigheter har lett fram till en hel del protestaktioner i landet, bland annat en stor ”rättvisemarsch” mellan Ankara och Istanbul som mobiliserade tusentals personer. I fronten för denna marsch stod ledaren för det republikanska oppositionspartiet CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Den tre veckor långa marschen var inspirerad av Mahatma Gandhis berömda saltmarsch mot det brittiska kolonialväldet 1930 och avslutades nyligen på ett fredligt sätt i Istanbul.

Åskådare applåderar deltagarna i den 40 mil långa rättvisemarschen i juli mellan Ankara och Kılıçdaroğlu. Foto: Lefteris Pitarakis/AP

När undantagstillståndet infördes i Turkiet förra året efter militärkuppförsöket i juli fanns det enligt gängse tolkningar av internationell rätt klart legitima skäl att införa ett undantagstillstånd. FN:s mänskliga rättighetskonventioner och Europakonventionen har nämligen klausuler som tillåter undantagstillstånd och inskränkningar av mänskliga rättigheter i nationella krislägen. Motivet för dessa klausuler har varit att ett fullständigt bejakande av samtliga mänskliga rättigheter kan försvåra för en stat att hantera allvarliga krissituationer såsom krig, terrorist- och cyberattacker, hungersnöd, dödliga epidemier, klimatkriser och övriga naturkatastrofer. När det gäller så viktiga förhållanden som nationell självständighet, medborgarnas säkerhet, allmän välfärd och folkhälsan kan dessa övergripande värden undantagsvis ges prioritet i förhållande till vissa mänskliga fri- och ­rättigheter enligt internationell rätt. Mötes- och rörelsefriheten kan till exempel begränsas om epidemier härjar i ett land. Turkiet har också utsatts för flera allvarliga terroristattacker under senare år och landet är beläget nära en mycket laddad konflikthärd i Mellanöstern.

Med allt detta sagt bör det påpekas att när begränsningsklausuler och upphävningar av mänskliga rättig­heter infördes inom den internationella rätten var det underförstådda antagandet att dessa nödåtgärder bara skulle ses som ytterst tillfälliga och tydligt avgränsade. De skulle dessutom vara föremål för en strikt juridisk kontroll. Det normala tillståndet uppfattades således vara att samtliga mänskliga rättigheter ska respekteras av staten.

Vissa mänskliga rättigheter betraktas dock som okränkbara av den internationella rätten, såsom förbud mot ­tortyr och slaveri samt rätten till en opartisk och rätts­säker prövning i domstol. Dessa rättigheter kan följaktligen aldrig sättas ur spel även om det råder ett nationellt krisläge och ett undantagstillstånd i ett land. Förutom alla dessa kvalificeringar finns också kravet på att åtgärderna ska vara nödvändiga och proportionerliga i förhållande till de angivna målsättningarna – och dessutom vara förenliga med de internationella åtaganden som staten har gjort.

Man kan då fråga sig hur Turkiet har levt upp till alla dessa krav på hur ett undantagstillstånd ska hanteras. Har Turkiet respekterat den internationella rättens normer under det senaste året? Svaret är nej. Med hänvisning till obestämda målsättningar som säkerställandet av fred och välfärd för hela samhället har dörren lämnats öppen för mycket vidsträckta och svepande åtgärder som riskerar att mer eller mindre permanenta undantagspolitiken. Åtgärderna har också varit klart oproportionerliga i relation till de målsättningar som skulle kunna betraktas som legitima – exempelvis säkerställandet av lag och ordning. Många personer har nämligen stämplats som gülenister och flera personer har anklagats vara terrorister på ­ytterst oklara grunder. Rapporter från fängelser vittnar också om att fängslade personer efter kuppen blivit utsatta för en mycket hårdhänt behandling och i en del fall till och med tortyr (däribland vissa av de soldater som deltog i kuppförsöket). I Turkiet finns inte heller någon konstitutionell rättslig kontroll av de åtgärder som införs när det råder undantagstillstånd.

Erfarenheterna från Turkiet under det senaste året ger således fog för uppfattningen att de mest allvarliga ­människorättskränkningarna sker under perioder som präglas av undantagstillstånd. Denna uppfattning är en av de centrala utgångspunkterna för en aktuell antologi i ämnet – ”Human rights in emergencies” (Cambridge University Press), redigerad av den amerikanske rättsvetaren Evan J Criddle vid William & Mary Law School i Virginia. I antologin problematiseras många exempel på undantagstillstånd genom historien och författarna visar hur dessa har missbrukats för maktpolitiska syften. I ett land som Egypten har till exempel undantagstillstånd rått i över 30 år med hänvisning till yttre och inre hotscenarier, också under relativt lugna perioder. De stater som har uppfattat att risken fortfarande är överhängande för storskaliga terroristattacker har mer eller mindre permanentat ett övervakningssamhälle.

Ett centralt budskap i boken är att länder som har ­stabila domstolar och ett rättsväsende som är präglat av mänskliga rättigheter har de största chanserna att ­hantera ett undantagstillstånd på ett rimligt sätt. Mindre viktigt i sammanhanget är de internationella institutionernas roll i övervakandet av undantagstillståndens innehåll och omfattning. Utifrån detta ­perspektiv är det inte överraskande att Turkiets undantagstillstånd blivit föremål för en så omfattande kritik. Landet har nämligen inte haft några tydliga traditioner när det gäller mänskliga rättigheter som kunnat prägla rättsväsendets arbete under 1900-talet. Turkiet har varit ett av de medlemsländer i Europa­rådet som visat upp en bristande hänsyn gentemot mänskliga rättigheter under efterkrigstiden (ett annat är Ryssland). Så sent som i början av 80-talet – 1980 till 1983 – hade också Turkiet ett militärt styre efter militärkuppen 1980. Även mellan 1984 och 2002 präglades landet av undantagstillstånd. Egentligen började landet liberaliseras på allvar först efter år 2002, en liberalisering som fått ett abrupt slut genom de senaste årens politiska händelseförlopp.

Utifrån ett ännu längre tidsperspektiv har Turkiet också haft bristande förutsättningar när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Som den amerikanska antropologen och Turkiet­experten Jenny White har uttryckt saken har republiken Turkiet allt sedan dess begynnelse 1923 kännetecknats av ”big man politics”. Det går med andra ord en närmast rak linje från den förste landsfadern Kemal Atatürk till dagens politiska ledare Erdoğan. Mycket av det politiska livet centreras kring en stark nyckelperson som har byggt upp ett utbrett nätverk där medlemmarna står i en stark beroendeställning till personen ifråga (”klientelism”). Statliga institutioner har vidare fokuserat på att skydda statens ställning och anseende, till förfång för medborgarnas rättigheter och friheter. Medborgarna har således genom historien försökt få ett visst rättighetsskydd genom medlemskap i organisationer i det civila samhället. Den sorgliga sanningen är att dagens undantagstillstånd och upphävandet av de mänskliga rättig­heterna i Turkiet är något som faller in i ett mycket väl­bekant mönster i landets historia.