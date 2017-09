Ulf Kristersson vill bli ny M-ledare: ”Måste samla oss”

Ulf Kristersson, född 1963, är sedan 2014 Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson.

Kristersson var ordförande för Moderata ungdomsförbundet (MUF) 1988-1992. Men vid en förbundsstämma i Lycksele 1992 förlorade han striden om posten till utmanaren Fredrik Reinfeldt.

Åren 1991-2000 var han Moderat riksdagsledamot för Stockholms stad. Under en period var han vice ordförande för Moderaterna i Stockholm. År 2000 lämnade han politiken för näringslivet under en kort period. Efter valet 2002 blev han finanskommunalråd i Strängnäs. År 2006 blev han socialborgarråd i Stockholm. Under regeringen Reinfeldt, 2010-2014, var han socialförsäkringsminister.

Ulf Kristersson är uppvuxen i Torshälla utanför Eskilstuna och bosatt i Strängnäs.