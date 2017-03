Uggla och Lill-Babs i Hall of Fame

Barbro "Lill-Babs" Svensson, en av Sveriges mest populära artister, väljs in i Swedish Music Hall of Fame. Arkivbild. Foto: Maja Suslin/TT

Swedish Music Hall of Fame väljer varje år in en samling betydelsefulla svenska artister. Syftet är att "hylla det gångna seklets viktigaste aktörer inom populärmusiken".

Under torsdagen avslöjades det vilka som väljs in under 2017. Det handlar bland annat om de folkkära artisterna Barbro "Lill-Babs" Svensson och Magnus Uggla.

Dessutom får hammondorgelpionjären Merit Hemmingson, popbandet The Cardigans och hiphopgruppen Looptroop Rockers ta plats i Hall of Fame tillsammans med artisten och skivbolagsbossen Ola Håkansson.

Annons X

Två musikprofiler väljs också in postumt – dragspelsfantomen Calle Jularbo samt textförfattaren Britt Lindeborg, som bland annat ligger bakom schlagertexter som "Judy min vän" och "Diggi loo diggi ley".

Swedish Music Hall of Fame öppnade 2014. Då valdes bland andra storheter som Abba, Roxette, Latin Kings, Monica Zetterlund, Ebba Grön, Cornelis Vreeswijk och Evert Taube in.

Under de senaste två åren har sedan namn som Alice Babs, Carola Häggkvist, Robyn, Ulf Lundell, Siw Malmkvist, Sven-Ingvars och Kent valts in.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Invalsjuryn består av ordföranden Anna Charlotta Gunnarson samt Per Sinding-Larsen, Ametist Azordegan, Kerstin Behrendtz och Lars Nylin.

Swedish Music Hall of Fame låg fram tills alldeles nyligen i anslutning till Abba-museet på Djurgården i Stockholm. Sedan februari år har det dock inte gått att besöka utställningen.

I samband med torsdagens presskonferens framkom det att Swedish Music Hall of Fame i framtiden kommer att synas på olika platser, i år bland annat med en utställning om de invalda på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm.

Fakta: De väljs in i Swedish Music Hall of Fame