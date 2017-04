UFO i Skåne?

UFO. Foto: Splash

Det händer att jag får frågor som landar i gränslandet mellan forskning och vilda spekulationer, och vanligtvis väljer jag att inte besvara dem – såvida det inte rör sig om myter som är intressanta av konkreta mythistoriska skäl (enhörningen, kyskhetsbältet, Atlantis, osv.). Dagens fråga faller någonstans mellan dessa kategorier.

Det gäller UFO. Dylika ”oidentifierade flygande objekt” rapporterades ofta i sensationspressen under andra hälften av 1940-talet och under påföljande decennium, då termen lanserades i USA. Personligen är jag synnerligen skeptisk mot företeelsernas existens, och då skall man ta med i beräkningen att jag älskar science fiction, har bilat till Roswell och faktiskt sett stadens UFO-museum. (Till och med gatlyktorna är utformade som utomjordingar i denna bland UFO-entusiaster legendariska ort i New Mexico). Men jag tror inte på historierna, bara så att ni vet.

Frågan lyder: stämmer det att det finns ett monument i Skåne över en UFO-landning? Eller är det ett påhitt? Hur länge, i så fall, har det funnits aliens i Sverige?

Det finns faktiskt ett UFO-monument i Skåne, närmare bestämt utanför Ängelholm. Det minner om en påstådd (men inte bevisad) landning av ett icke-jordiskt rymdskepp (”flygande tefat”, avbildat i vad som uppges vara skala 1:8) den 18 maj 1946. Händelsen skall ha ägt rum i Sibirienskogen, ett strandområde strax utanför staden som planterats med skog för att hålla kvar sanden. Mannen som enligt egen utsago bevittnade utomjordingarnas ankomst hette Gösta Carlsson (1918–2003), mer känd som Pollenkungen, och det var också han som 1972 lät uppföra minnesmärket på den förmodade landningsplatsen. Carlsson var en driftig entreprenör i hälsokostbranschen som också gjorde sig känd för frikostig ishockeysponsring (Rögle BK). Själv menade han att han hade mötet med utomjordingarna att tacka för sina framgångar.

Personligen ger jag inte mycket för Carlssons historia, och inte heller han själv gjorde gällande att besökarna stannade kvar i Skåne. Antalet aliens i södra Sverige torde alltså, både enligt uppgiftslämnaren och det sunda förnuftet, vara obefintligt.