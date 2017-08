U2 släpper ny musik

Efter att ha gått tillbaka in i studion för att ändra tonen på sitt kommande album med anledning av Donald Trumps vinst i presidentvalet är U2 nu redo att släppa ny musik.

På Twitter skrev rockbandet att den första singeln "The blackout" kommer att släppas under onsdagen. Och vid lunch, lokal tid, släpptes låten och en video där bandet står på scen på deras Facebooksida.

Albumet, "Songs of experience", är en uppföljare till "Songs of innocence" som släpptes 2014. När det nya albumet släpps är inte känt. Men den 6 september väntas singeln "You're the best thing about me" nå fansen.

"Songs of experience" var nästan helt klar i slutet av förra året men då det stod klart att Donald Trump vunnit valet i USA gick U2 in i studion igen.

"Världen är på en annan plats nu. Det är som om en pendel plötsligt svängt i en annan riktning", sade gitarristen The Edge tidigare i år till tidningen Rolling Stone.