Emma Stone. Foto: Joel Ryan/TT

Bästa kvinnliga skådespelare

Nominerade

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La la land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Motivering: She has won almost every precursor award there is

Vinner: Emma Stone, La la land.

Borde vinna: Isabelle Huppert, Elle.