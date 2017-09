Tyskland går till valurnorna

CDU:Kristdemokratiskt parti som leds av Angela Merkel. Har regerat Tyskland de senaste tre mandatperioderna i olika konstellationer. Full sysselsättning till 2025, tusentals nya poliser, sänkta skatter och skärpt invandringspolitik är några av punkterna i valprogrammet. CDU fick tillsammans med CSU (se nedan) 41,5 procent i valet 2013, och ligger på 34–36 procent i de senaste mätningarna.

CSU:CDU:s bayerska systerparti som leds av Horst Seehofer. Verksamheten är begränsad till delstaten Bayern i södra Tyskland, där CDU inte ställer upp. Mer värdekonservativt än CDU, och vill se en övre gräns på 200 000 asylsökande per år. Har gått till val på inre säkerhet. Partiet har haft makten i Bayern sedan 1957, ofta med egen majoritet.

SPD:Socialdemokraterna, som leds av Martin Schulz, tidigare talman i Europaparlamentet. Avgiftsfri utbildning och en skatteomläggning som gynnar låg- och medelinkomsttagare samt ett förändrat pensionssystem är några av partiets programpunkter inför valet. Har även betonat frågor om social rättvisa. SPD fick 25,7 procent i valet 2013, och ligger på 21–22 procent i de senaste mätningarna.

Vänsterpartiet (Die Linke):Tysklands vänsterparti, som delvis har sina rötter i det statsbärande östtyska kommunistpartiet. Toppkandidaten heter Sahra Wagenknecht. Har sitt starkaste stöd i det forna DDR. Partiet är kontroversiellt som samarbetspartner. Driver bland annat frågor om höjda skatter för höginkomsttagare och sänkta försvarsutgifter. Die Linke fick 8,6 procent i valet 2013, och ligger på 9–11 procent i de senaste mätningarna.

De gröna (Die Grünen):Något av ett moderparti för Europas miljöpartier. EU-vänligt parti som sitter i tyska förbundsdagen sedan 1983 och tidigare har suttit i koalitionsregeringar med SPD. Leds av Katrin Göring-Eckardt och Cem Özdemir. Nämns som möjlig kungamakare om Merkels kristdemokratiska union inte kan få majoritet tillsammans med sin tidigare parhäst FDP. Hur FDP och De gröna ska hålla sams i en sådan så kallad Jamaicakoalition är dock en öppen fråga. De gröna fick 8,4 procent i valet 2013, och ligger på 7–8 procent i de senaste mätningarna.

FDP:Liberalt parti som leds av Christian Lindner och har suttit i många koalitionsregeringar med CDU/CSU, under bland andra Konrad Adenauers och Helmut Kohls kanslerskap. Näringslivsvänligt parti som bland annat är skeptiskt mot en eurozonsbudget. Har också rört sig mot en mer restriktiv syn på invandring. Åkte ur parlamentet i valet 2013, för första gången sedan förbundsrepublikens grundande. FDP fick 4,8 procent i valet 2013, ligger på omkring 9 procent i de senaste mätningarna.

AFD:Högerpopulistiska Alternativ för Tyskland lyckades inte ta sig över femprocentsspärren i förra valet. Om partiet nu kommer in – vilket allt tyder på – är det första gången på över ett halvt sekel som ett parti från yttersta högerkanten kommer in i förbundsdagen. Leds av Frauke Petry, men toppkandidaterna i valet heter Alice Weidel och Alexander Gauland. Var till en början ett EU- och euroskeptiskt parti, men fokuserar numera i hög grad på invandring, med en allt mer främlingsfientlig retorik. Samtliga övriga partier utesluter samarbete med AFD på riksplanet. AFD fick 4,7 procent i valet 2013 och ligger på 11–13 procent i de senaste mätningarna.