Tyskland: Fler migranter kommer via Belarus

Antalet migranter som kommer till Tyskland via Polen och Belarus har ökat rejält de senaste månaderna. Enligt tysk polis har fler än 4 300 personer tagit sig över gränsen olagligt från Polen hittills i år. De flesta kommer från Irak, Syrien, Jemen och Iran, rapporterar nyhetsbyrån DPA.

Under årets första sju månader registrerades 26 personer som anlänt via Belarus. Därefter accelererade det: 474 anlände i augusti, 1 914 i september och 1 934 under de första elva dagarna i oktober, enligt polisen.