Tyskarna i medaljtoppen – tack vare öl

När svenske skidskytten Sebastian Samuelsson skrällde och tog OS-silver sade Wolfgang Pichler att medaljen firades med några öl. Det uppskattades inte av Sveriges olympiska kommitté (SOK) som tog förbundskaptenen i örat efter uttalandet. I Pichlers hemland Tyskland är förhållningssättet till drycken minst sagt annorlunda, även under OS. Nästan alla tyska skidåkare uppges svepa i sig öl – alkoholfri sådan – i samband med träning, skriver New York Times. Ett tyskt bryggeri har sett till att landets OS-trupp har fått tillgång till 3 500 liter öl under spelen i Pyeongchang.