Tysk rockfestival anlägger ölpipeline

Festivalbesökarna på Wacken Open Air kommer få sin öl levererad via pipeline. Arkivbild. Foto: Patrick Lux/AP/TT

Inför årets upplaga av den tyska hårdrocksfestivalen Wacken Open Air kommer besökarnas öl att levereras via en nylagd pipeline, rapporterar BBC.

Ölledningen är, tillsammans med vatten- och avloppsrör, en del av ett nytt nätverk som sammanlagt omfattar sju kilometer och som är avsett för att göra festivalen mer miljövänlig, uppger arrangörerna.

Festivalen lockar i snitt 75 000 besökare per år, och de dricker i sin tur i snitt 5,1 liter öl per person under festivalens tre dagar.

Tidigare har ölen levererats med lastbilar som förstör gräsmattorna kring området som ligger i närheten av ett litet samhälle med strax under 2 000 invånare i Schleswig-Holstein.

Med det nya leveranssystemet kommer ölen att flöda i en hastighet som motsvarar en upphälld öl i sekunden.