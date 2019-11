Tysk mikrostat levde på smuggling och rån

Fråga: Europa har haft många historiska mikronationer. Flertalet försvann under omvälvningarna på 1700- och 1800-talen, men ett fåtal har överlevt in i modern tid och några har rentav hunnit både grundas och försvinna på 1900-talet. En av dem är den märkliga ”fristaten Flaskhals”, som skall ha uppstått av en slump under mellankrigstiden. Vad var det för nation?

Dick Harrison: Fristaten Flaskhals existerade mellan den 10 januari 1919 och den 25 februari 1923. Det var en indirekt, och oavsiktlig, följd av första världskrigets slut. Efter vapenstilleståndet på senhösten 1918 ockuperades området vid Rhen av segrarmakterna. Framför allt besattes området väster om Rhen, men för säkerhets skull ockuperades även brohuvud i öster. De öst-rhenska ockupationszonerna antog formen av halvcirklar med radie på 30 kilometer. Den brittiska zonen utgick från Köln, den amerikanska från Koblenz och den franska från Mainz.