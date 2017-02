Tysk filmfest med jazz och politik

Berlins 67:e filmfestival pågår 9–19 februari. Årets stora jury leds av Paul Verhoeven. Här är filmerna som tävlar om Guldbjörnen:

Ana, mon amour av Călin Peter Netzer (Rumänien)

Beuys av Andres Veiel (Tyskland)

Bright nights (Thomas Arslan) Tyskland

Colo av Teresa Villaverde (Portugal)

The dinner av Oren Moverman (USA)

Django av Étienne Comar (Frankrike)

Una mujer fantástica av Sebastián Lelio (Chile)

Félicité av Alain Gomis (Frankrike/Senegal)

Have a nice day av Liu Jian (Kina)

Joaquim av Marcelo Gomes (Brasilien)

Mr Long av Sabu (Japan)

On body and soul av Ildikó Enyedi (Ungern)

On the beach at night alone av Hong Sang-soo (Sydkorea)

Ljus i natten av Aki Kaurismäki (Finland)

The party (Sally Potter) Storbritannien

Return to Montauk av Volker Schlöndorff (Tyskland)

Spoor av Agnieszka Holland (Polen)

Wilde Maus av Josef Hader (Österrike)