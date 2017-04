Tyrese Gibson ber om ursäkt för sexism

Tyrese Gibson ber om ursäkt. Arkivbild. Foto: Charles Sykes/AP/TT

Skådespelaren Tyrese Gibson har fått ordentligt med mothugg efter en intervju med sajten BET i början av veckan. Nu ber Gibson, som är bioaktuell med storfilmen "The fate of the furious", om ursäkt.

Till BET sade Tyrese Gibson:

– Det här kanske låter hårt, men slampor och horor och aggressivt promiskuösa kvinnor är aldrig utan en man för de har ingen standard – de har sex med vem som helst som vill ha sex med dem.

Gibson uppmanade sedan singelkvinnor att vänta tills "Gud skickar det de förtjänar."

Reaktionerna lät inte vänta på sig och nu har skådespelaren bett om ursäkt på Instagram:

"Min mamma uppfostrade mig bättre än såhär. Nu har jag lärt mig att det inte alltid är vad man säger, utan hur man säger det (...) Jag ber om ursäkt till alla kvinnor", skriver han.