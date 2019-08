Tyfon slår mot Kina: ”Flyger grejer överallt”

Enorma skyfall, och den tredje största tyfonen som registrerats i landet, har dränkt provinsen Zhejiang och megastaden Shanghai. Drygt en miljon människor har tvingats lämna sina hem och tusentals flygavgångar är inställda.

Stormen, med namnet Lekima, drog in över land vid 01.45 under natten mot lördagen, kinesisk tid. Vindstyrkan uppgick då till runt 52 meter per sekund, rapporterar Xinhua med hänvisning till Kinas meteorologiska myndighet.