Coronapandemin har satt tydliga spår i förra årets skatteintäkter, skriver Skatteverket i en ny rapport. Bland annat minskade inkomsterna från moms och flera punktskatter.

Företagens momsbetalningar minskade med 7 procent under hela 2020. Flygskatten minskade rejält under hela året med störst effekt, nära 100 procent, under sommaren. Även elanvändningen i industrin, mätt som avdrag för elskatt för företagen, minskade mest under sommaren.