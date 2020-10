”De flesta som läser denna bok kommer under sin livstid att få uppleva att jordens befolkning börjar minska.” Denna rätt sensationella utfästelse kan man läsa i boken ”Empty planet: The shock of global population decline” (Crown), skriven av Darrell Bricker och John Ibbitson. Darrell Bricker är höjdare på marknadsundersökningsföretaget Ipsos och John Ibbitson är en etablerad journalist och författare.

FN:s bedömning är att dagens 7,8 miljarder ska bli runt 11 miljarder år 2100, och då ska befolkningskurvan plana ut. Bricker och Ibbitson har ett radikalare budskap. De menar att utplaningen kommer ske redan runt mitten av detta sekel, och därefter ska alltså världens befolkning till och med minska. De skriver att när vi om cirka 30 år når befolkningstoppen – peak population, om man så vill – så kommer detta att bli såväl vårt sekels definierande händelse som en världshistorisk vändpunkt. När toppen nås någon gång mellan 2040 och 2060 har vi blivit 9 miljarder människor, bedömer Bricker och Ibbitson.