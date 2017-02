Författaren Brian Klaas nämner ett par saker som varade längre än Michael Flynns roll som säkerhetsrådgivare, bland dem Kim Kardashians bröllop och de flesta Bachelor-medverkare.

Things that last longer than Michael Flynn Kim Kardashian's marriage Most The Bachelor contestants Dragonfly lifespan Introductory pricing

Flynn's departure after just 24 days is the shortest tenure by far for a Nat'l Sec. Adviser in US History. Avg. time in that post ≈ 949 days