Twitter vänder till vinst för första gången

Det tog 12 år. Men nu har mikrobloggen Twitter till slut vänt till vinst i samband med sin delår för fjärde kvartalet.

Under perioden landade vinsten efter skatt på 91 miljoner dollar, klart högre än förlusten på 167 miljoner dollar samma period i fjol.

Samtidigt steg intäkterna med två procent till 732 miljoner dollar.

– Detta kvartal var en gamechanger för bolaget. Bolaget har länge dragits med ett lågt användarbas och låga annonsintäkter. Men nu ser vi en vändpunkt. Vi såg det hos Snap och nu ser vi det hos Twitter. Det ökade engagemanget bland användarna lyfter annonsintäkterna, säger Daniel Ives på researchfirman GBH Insights.

Efter rapporten steg aktien vid till sin högsta nivå sedan sommarn 2015, närmare 30 dollar. Men aktien är fortfarande långt ifrån sin toppnivå på uppemot 70 dollar.

Twitter bommade dock på förväntningarna kring användarantalet. Under perioden uppgick antalet användare till 330 användare per månad. Det är visserligen en uppgång på fyra procent på årsbasis men oförändrat jämfört med tredje kvartalet.

