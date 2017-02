"Twin Peaks"-skådespelare död

Den amerikanske skådespelaren Warren Frost har avlidit, 91 år gammal, skriver Variety. Enligt familjen somnade Frost in under fredagen i sitt hem i Middlebury i Vermont efter en längre tids sjukdom. Frost var främst känd för sin roll som den hygglige läkaren Will Hayward i tv-serien "Twin Peaks" i början av 90-talet, och i de kommande nyinspelade avsnitten. Hans son Mark Frost skapade dessutom serien tillsammans med David Lynch.