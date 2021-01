Tvivel på Astravaccinets effektivitet

Precis som i Sverige och EU är Astra Zenecas vaccin mot covid-19 på väg att godkännas i Australien, som planerar att köpa hela 53 miljoner doser av vaccinet. Men där vill ledande forskare nu vänta med att introducera Astravaccinet, uppger Reuters. Vaccinet är inte tillräckligt effektivt, hävdar forskarna.

– Frågan är om det har förmågan att resultera i flockimmunitet. Vi spelar en lång match här, och vi vet inte hur lång den matchen kommer att bli, säger professor Stephen Turner, ordförande för Australian and New Zealand Society for Immunology (ASI).