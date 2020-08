”Tvinga inte fram ett högskoleprov i höst”

Just nu kräver minst fyra riksdagspartier att regeringen kör över såväl sin expertmyndighet UHR som samtliga universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet för att ändra beslutet om att provet i höst ställs in. Vi förstår att det finns frustration och sorg över att provet denna höst ställs in men vi måste se till situationens helhet och vara rimliga i våra beslut. Att i detta läge forcera fram ett prov till hösten hade varit oansvarigt.

Diskussionerna om höstens högskoleprov började innan sommaren. När vi fick höra att det skulle bli svårt att genomföra högskoleprovet med 50 personers begränsning på ett rättssäkert sätt försökte vi och flera andra komma med lösningar. ”Kan vi inte sätta upp stora tält utomhus? Eller att provet genomförs många gånger flera dagar på raken? Varför inte begränsa så att bara förstagångsskrivare får skriva? Kan vi nyanställa alla provvakter så att inte de äldre som brukar vakta proven behöver göra det? Hur ser de digitala provmöjligheterna ut? Kan vi inte ha massövervakning av provsalarna så att inte provvakter måste vara där fysiskt?” och så vidare. Det fanns en riktigt stark vilja från många att provet skulle genomföras.