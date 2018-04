”Tvåårig yrkesskola bygger bort återvändsgränder”

I två artiklar, en av Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads, och en av Andreas Fejes med flera, riktas kritik mot Alliansens nej till att utöka yrkesprogrammen och vårt förslag med en ny tvåårig yrkesskola. Låt oss börja med det uppenbara. Det råder inget tvivel om att det även i fortsättningen ska finnas goda möjligheter att läsa in grundläggande behörighet på gymnasiets yrkesprogram. Därför föreslår vi att rektorernas ansvar – att göra det praktiskt och schematekniskt genomförbart för eleverna att läsa in de kurser som behövs för en grundläggande högskolebehörighet – ska förtydligas. Vi vill också förtydliga att vårt förslag om en tvåårig yrkesskola, tvärtom mot vad debattörerna påstår, bygger bort återvändsgränder och ger unga människor en första väg in i ett yrke och en brygga till vidare fördjupning och studier.