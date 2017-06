Två Sverigespelningar för Scorpions i höst

Scorpions. Arkivbild. Foto: Juan Karita/AP/TT

De är just nu Sverigeaktuella på festivalen Sweden Rock, men redan senare i år kommer Scorpions tillbaka. Den 24 november spelar de tyska rockveteranerna på Scandinavium i Göteborg och den 25 november i Globen i Stockholm, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Scorpions bildades i Hannover i mitten av 1960-talet och släppte sin första skiva 1972. Bland deras mest kända låtar kan nämnas "Rock you like a hurricane", "No one like you", "Still loving you" och "Wind of change". Sedan i fjol är svenske Mikkey Dee trummis i bandet, som släppte senaste skivan "Return to forever" 2015.

Biljetterna till de två arenakonserterna släpps den 13 juni.