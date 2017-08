Två sexuella ofredanden har anmälts på festivalen We are Sthlm. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

Två fall av sexuellt ofredande har anmälts på ungdomsfestivalen We are Sthlm som pågår i Kungsträdgården i Stockholm i veckan. De misstänkta brotten har ägt rum under tisdagen, festivalens första dag.

– En person är gripen, misstänkt för ofredande, säger Mats Eriksson, kommunikatör på Stockholmspolisen, till Aftonbladet.

I fjol väckte det höga antalet sexuella ofredanden under festivalen stor uppmärksamhet. Då anmäldes totalt 50 fall.