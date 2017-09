Krautrockarna Can är en inspirationskälla för modern disco. Foto: Interfoto/IBL

Var är min ”Krautrocksampler”?

VAR TUSAN ÄR MIN ”KRAUTROCKSAMPLER”?

Jag vaknar av att min telefon berättar att Holger Czukay från Can har gått bort.

Det första som högljutt flyger genom mitt huvud är alltså var jag har min bok med den underhållande titeln ”Krautrocksampler” av artisten och hobbyalkemisten Julian Cope.

En gång i tidernas begynnelse var han sångare i The Teardrop Explodes och sedan många år en av världens ledande auktoriteter inom rockhistoriens absoluta ytterkanter.

”Krautrocksampler”, en passionerad och så gott som fulländad guidebok till experimentell tysk rock ’n’ roll från 1968 och sisådär ett decennium framåt, publicerades vid årsskiftet när 1994 övergick i 1995 och var just då djupt osynkroniserad med en samtid som bara verkade ha plats för britpopens Umbro-jackor och en post-grunge i jätteshorts.

Men Cope visade sig väldigt snart ha pekat ut en ny historieskrivning som bara råkade befinna sig mitt i sin egen omformulering.

Dörren stod egentligen redan på glänt.

Blott ett år senare utgjorde krautrocken med sin kärlek till ett repetitivt motorvägsdunkande i botten och en form av egensinnig Köln-funk i fingrarna plötsligt en av den andra halvan av 1990-talets mest markanta och självklara inspirationskällor.

Jaki Liebezeit spelar med Can år 1971. Foto: Heilemann/Camera Press/IBL.

Ingen mer så än batteristen Jaki Liebezeit och basisten Holger Czukay i just Can. Under loppet av några få månader har vi förlorat dem båda.

Det gick inte att läsa en enda intervju med artister som ville vara moderna utan att de talade om för oss hur Can hade förändrat deras liv.

Oavsett om det handlade om Björk, Wu-Tang Clans RZA, Primal Scream, Portishead, Massive Attack, Radiohead eller The Chemical Brothers.

Eller vilket enormt inflytande Holger Czukays solosamarbete med PiL:s Jah Wobble på nydiscoklassikern ”Snake Charmer” hade på alla former av dansmusik med pionjärambitioner.

För att förenkla det: som genom ett trollslag hade historien skrivits om och alla med självaktning hade alltid älskat Can.

Jag med. Givetvis.

Själv hade Czukay – som gick bort i tisdags kväll i gruppens ursprungliga Inner Space Studio i Weilerswist söder om Köln – fullt upp med att göra vacker musik i en självvald new age-marginal med David Sylvian samt konsumera oerhörda mängder av minimalistisk techno.

Holger Czukay spelar med Can i London år 1971. Foto: Heilemann/Camera Press/IBL

Avantgardistiskt skolad under kompositören Karlheinz Stockhausen var Czukays ambition redan i mitten av 1960-talet att applicera allt hans mentor lärt honom till popmusik.

Han bildade Can 1968.

Rent visuellt var Czukay en dadaistisk clown, en motpol mot den övriga gruppens noggrant tyska gravallvar.

Can har i decennier varit ett pålitligt lackmuspapper för musiksnobbism. Få artister har så effektivt kunnat användas för att med ett enstavigt ord beskriva ens resa genom rockhistorien.

Jag tror inte att något rockbands logotyp har prytt så många t-shirts på dj:s världen över som Cans gjorde under det förra seklets sista år.

Ingen har heller någonsin lyssnat på dem av misstag. Det är ett aktivt val.

Har man nått Can i sin bildningsresa och dessutom insett – eller i alla fall accepterat – deras storhet så existerar det ingen levande musiksnobb som inte nickar godkännande och Homer Simpson-mumlar ”mmm… Can” som svar.

Egentligen är det smått orättvist att Can annekterades av de – okej då, oss – som tycker sig veta bättre än alla andra, ty Can var, när de ville, en utmärkt och lättillgängligt supersvängig popgrupp. Man måste bara förflytta deras singlar från sin ursprungskontext och spela dem bredvid Abba eller Lil Uzi Vert.

I synnerhet är det i modern disco man hör hur det direkta inflytandet från Can i dag är starkare än någonsin. Listan kan göras oändlig men, säg, den glimrande svenska orkestern Fontän och samtliga utövare av suggestiv norsk symfonidisco är några av de mest uppenbara platserna där Can-ränderna absolut inte tänker gå ur.

Can förblir – tillsammans med John & Alice Coltrane – själva fundamentet för ett aktivt musikengagemang av det slag där rocken aldrig tar slut.

Med Jaki Liebezeit och Holger Czukay som ledsagare väntar alltid något mer, något oupptäckt, blott en liten bit bortom Vintergatan.