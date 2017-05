Två hoppar av Band of Horses

Band of Horses tappar gitarristen Tyler Ramsey (mitten) och basistsn Bill Reynolds (tvåa från vänster). Arkivbild. Foto: Matt Sayles

Band of Horses ska spela på Way Out West i Göteborg i sommar, men nu drabbas det amerikanska rockbandet av två tunga avhopp, skriver NME.

Några veckor före bandets turnépremiär meddelar gitarristen Tyler Ramsey på Instagram att han väljer att sluta i bandet för att satsa på sin solokarriär.

Inlägget skrevs i går och bara några timmar senare meddelade basisten Bill Reynolds på Facebook att även han hoppar av. Istället tänker Reynolds ägna sig åt att producera skivor och att fotografera, skriver han.