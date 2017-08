Dödliga valprotester i Kenya

Liksom i valet 2013 stod kampen i år mellan den nuvarande presidenten Uhuru Kenyatta, i spetsen för partikoalitionen Jubileumspartiet, och Raila Odinga som leder Nationella superalliansen. Båda valen 2007 och 2013 omgärdades av anklagelser och misstankar om fusk och Odinga har hävdat att han snuvades på segern vid bägge tillfällena.

Årets val var det fjärde och troligen sista försök för 72-årige Odinga att bli president.

Även denna gång hävdar han fusk, närmare bestämt att hackare tagit sig in i valkommissionens databas och ändra röstsiffrorna. Detta genom att använda sig av identiteten av valkommissionens IT-chef, som hittades mördad före valet.

Utländska valobservatörer har sagt att allt verkar ha gått rätt till under valdagen, men har inte bedömt anklagelserna om fusk vid själva rösträkningen.

Valkommissionen meddelade sent på fredagen att Kenyatta vann valet med 54,27 procent av rösterna mot Odingas 44,74 procent.

Källa: Utrikespolitiska institutet, AFP