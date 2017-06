Två av de döda terroristerna namngivna

Både Butt och Redouane uppges komma från förorten Barking i östra London. Butt ska ha varit känd av den brittiska säkerhetstjänsten.

– Det finns inga bevis på att attacken var planerad, säger poliskommissionären Mark Rowley, enligt The Guardian.

Butt är känd hos säkerhetstjänsten sedan tidigare. Han ska ha varit medlem av den förbjudna islamistiska gruppen al-Muhajiroun och ska bara för en månad sedan ha propagerat för folk i östra London att inte rösta i det kommande valet.

27-årige Butts föräldrar kommer från Punjab i Pakistan. Men han ska själv ha växt upp i London där han blev en stark supporter till fotbollsklubben Arsenal.

Butt ska ha burit en Arsenaltröja vid attacken, enligt The Guardian.

Den andra namngivne terroristen, Rachid Redouane, ska ha varit 30 år med ursprung i endera Marocko eller Libyen. Han ska även ha använt identiteten Rachid Elkhdar.

Texten uppdateras.

