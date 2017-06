Två män åtalas för att ha tvingat in en man i en bil och sedan under dödshot fått honom att överföra pengar, totalt 6 600 kronor. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

Under dödshot fördes en man i Halland in i en bil och tvingades sedan att föra över pengar till två knivbeväpnade män, enligt ett åtal som lämnats in i Varbergs tingsrätt.

De åtalade är misstänkta för rån, olaga frihetsberövande och övergrepp i rättssak i Glommen i Falkenbergs kommun i början av maj, men båda nekar till brott, rapporterar P4 Halland.