TV4-bråket trappas upp: C More stoppas

C More består både av en streamingtjänst och flera betalkanaler. Det är betalkanalerna som nu Com Hems kunder inte längre kommer att kunna se.

”Vi har helt enkelt inte längre rätt att visa C More via Com Hem. Eftersom Com Hem har släckt ner TV4 och C More berörs också det här, eftersom vi inte har rätt att hålla ingången öppen”, förklarar Charlie Forsberg, presschef på TV4, i ett mejl.