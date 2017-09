Tv-serien som öppnar dörrar till queervärlden

Idén till ”Transparent” föddes när Jill Soloways pappa kom ut som transsexuell 2011 vid 75 års ålder, efter 40 års äktenskap. Men även innan det diskuterades genus mycket inom familjen, och traditionella könsroller kritiserades.

Parallellerna mellan Jill Soloways egen resa och handlingen i ”Transparent” blir som tydligast i säsong fyra, där Mauras grubblande dotter Ali (Gaby Hoffman) får bryderier över sin egen könstillhörighet.

– Hon inser att det finns aspekter av femininitet som hon verkligen inte kan identifiera sig med längre, och funderar över idén om ett tredje kön. En plats där människor inte behöver vara manliga eller kvinnliga, och där det är okej att vara någonting mittemellan, säger Jill Soloway.

En av de transpersoner som är med i ”Transparent” är 56-åriga Alexandra Billings, som jag också intervjuar i New York. Hon är en erfaren skådespelare och teaterlärare med en garvad men entusiastisk karisma, som i dag undervisar vid prestigefulla USC, University of Southern California i LA, vid sidan tv-rollen som Mauras bästa väninna Davina.

Men länge levde Billings i marginalen. Hon är nykter heroinmissbrukare, har varit hemlös, fick hiv 1985 och aids 1995 – och hennes perspektiv på hanteringen av transpersoner i media är djupt länkat till egna erfarenheter. På sistone har hon märkt av vissa kolliderande tendenser.

– Terminen har just börjat på USC och jag har blivit felkönad tre gånger, vilket är väldigt ovanligt. Jag har undervisat vid olika universitet i över trettio år, och det händer nästan aldrig. Bland annat kom två studenter emot mig och sa: ”Det där är en man”, och ”Det där är transan i den där serien om transor”. Det faktum att de sa det rätt ut handlar nog om att vår nuvarande regering har gett kraft till en viss typ av individ med ett visst trossystem. Men även dessa våra antagonister går alltså igenom ”Transparents” portal.

Skådespelaren Alexandra Billings undervisar vid prestigefulla USC där hon har märkt av ett hårdare klimat för transpersoner sedan Trump kom till makten. Foto: David Buchan/IBL

De mediala framstegen för transpersoner i USA har varit monumentala de senaste åren. Utöver framgångarna för ”Transparent”, blev ”Orange is the new black”-skådespelaren Laverne Cox, den första transpersonen att Emmynomineras 2014. Och 2015 kom idrotts- och dokusåpastjärnan Bruce Jenner ut som Caitlyn Jenner. Men efter det har USA fått en president som bagatelliserar hbtq-fobiska hatgrupper, och har försökt att bannlysa könsneutrala toaletter, liksom transpersoner i militären. Och intolerans, liksom våld – ofta dödligt – mot transsexuella, har fått nytt fotfäste.

– Transförbudet i militären är så vansinnigt. Och snacket om att inte vilja finansiera könsbyten i det militära ignorerar det som ryms i transvärlden, där vissa genomgår könsbyte men där väldigt många också är icke-binära. Det enda ett sådant förbud kan göra är att skapa hat genom att peka ut ett ”dem”. Först är det mexikaner, sedan transsexuella. Det är inte svårt att länka till fascism genom historien, där en gemensam fiende utses för förnedring, säger Jill Soloway.

Jeffrey Tambor tänker ständigt på vad Maura betyder för publiken.

– Jag har fått en stor gåva, och ett stort ansvar. Mina händer skakar alltid lite mer än vanligt när jag spelar henne, jag vill göra det rätt eftersom liv står på spel. För så är det ju verkligen.

Mauras dotter Ali (Gaby Hoffman) får bryderier över sin egen könstillhörighet i den nya säsongen av ”Transparent”. Foto: Jennifer Clasen





I säsong fyra ger sig ”Transparent” in på ännu ett område som är känsligt för många, då Maura och hennes barn söker sina rötter i Israel. Palestinafrågan är ett minst sagt komplicerat ämne för progressiva judar i Hollywood, som Jill Soloway själv, och det återstår att se om serien också här tar samma etiska ställningstaganden.

– Först hade vi tänkt på Israel som en semesterdestination för Maura och familjen, men när Trump blev vald beslutade vi oss att göra det till något större, och att det skulle handla om att skicka dem till hjärtat av binärer, konflikt, krig och ett vi och dem. Israel blev en plats där vi kunde göra detta på ett sätt som inte bara skulle bli meningsfullt i USA, utan för hela världen.

Ett annat redan på förhand omtalat inslag i den nya säsongen är en nakenscen med Alexandra Billings, som hon själv bad Jill Soloway om att få ha med.

– En 56-årig transkvinna som har levt med aids så länge som jag har gjort, och vars kropp är så härjad av sår och sjukdom har aldrig visats i en tv-serie förut. Om vi mänskliggörs blir vi inte längre bara objekt som mördas eller fetischeras.

Att stora delar av tv-världen fortsätter att mänskliggöra hbtq-personer blev tydligt även på årets Emmygala, där bland annat komikern Lena Waithe som första svarta kvinna, tillsammans med Aziz Ansari, tog hem Emmyn för Bästa manus, komediserie. Detta för ”Master of none”-avsnittet om när hon kom ut som lesbisk. I sitt tacktal nämnde Waithe hbtqia-förkortningen, som utöver homo-, bi-, transsexuella och queera också inkluderar inter- och asexuella. Hon möttes av samma bifall i sociala medier som Jill Soloway och Jeffrey Tambor gjorde året innan. Sådan är televisionens kraft. Och när Alexandra Billings i slutet av vår intervju ser positivt på framtiden köper jag hennes argument.

– Även när man ser på hur regeringen försöker vända oss emot varandra, är ljudet från de inkluderandes röster öronbedövande. De kan hata så mycket de hatar, så länge som vi älskar så mycket som vi älskar.