Hackare stängs av från Twitter

The Dark Overlord har fått sitt Twitterkonto avstängt. Arkivbild. Foto: Matt Rourke/AP/TT

Hackarna som kallar sig The Dark Overlord, mest kända för att de tidigare i år läckte nya avsnitt av "Orange is the new black", har fått sitt Twitterkonto avstängt, skriver Variety.

Under en period har The Dark Overlord utpressat flera läkarmottagningar och bland annat publicerat patientinformation, vilket kan vara anledningen till Twitter-avstängningen.

Tidigare under året har hackarna försökt utkräva stora summor pengar för att inte sprida osläppta tv-serier. Det mest kända exemplet skedde i våras, då hackarna ska ha utpressat produktionsbolaget Larson Studios för att inte läcka nya avsnitt av "Orange is the new black" – vilket de senare gjorde ändå.

Enligt Variety har Twitter ännu inte kommenterat händelsen.