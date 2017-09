Tv-konflikten: Discovery anmäler Com Hem

Dan Panas, presschef på Discovery Networks Sweden, bekräftar att en anmälan har lämnats in.

– Vi anser att det är ett solitt och tydligt fall, och hoppas att anmälan kommer att leda till en utredning av de aktiviteter från Com Hem/Boxers sida som vi har upplevt under förhandlingarna de senaste dagarna, säger han till TT.

– Tyvärr upplever vi nu det scenario som inte bara vi, utan även bland annat TV4, C More, Canal Digital, Telenor, Telia och många andra varnade Konkurrensverket för inför Com Hems köp av Boxer förra året.

Annons X

För Fredrik Hallstan, presschef på Com Hem, kommer anmälan som en överraskning.

– Vi ställer oss helt oförstående till att Discovery Networks nu har anmält Com Hem till Konkurrensverket. Det här är en kommersiell förhandling där vi tyvärr ännu inte har kommit överens, men vår ambition är att lösa det här vid förhandlingsbordet, säger han.

Det var i fjol som Com Hem köpte statliga Boxer för drygt 1,3 miljarder kronor. Flera andra aktörer på tv-marknaden uttryckte då en oro över att förvärvet skulle innebära ett alltför stort marknadsövertag för Com Hem.

– Com Hem/Boxer kontrollerar över 50 procent av den svenska marknaden och har en vinstmarginal på 50 procent. De använder sin storlek för att diktera villkoren, sade Dan Panas till TT tidigare i veckan.

Fakta: Kanaler som har försvunnit De kanaler som berörs av att Com Hem inte längre har något avtal med Discovery Networks är:

Kanal 5

Kanal 9

Kanal 11

Discovery Channel

Discovery Science

Discovery World

Discovery HD Showcase

Investigation Discovery

Animal Planet

Eurosport 1 och 2

TLC

Källa: Com Hem/Boxer