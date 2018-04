SPG:s hälsoexperter, Mia Clase och Lina Nertby från Food Pharmacy, gläds åt att Gordon Ramsay, och hela svenska folket, drar ner på köttätandet.

Japp, vi är lika förvånade som du. Kan det här verkligen stämma? I ett Twitter-inlägg från förra veckan skriver tv-kocken Gordon Ramsay att han "ska ge den här #vegan-grejen ett försök. Ja, ni hörde rätt". Den oväntade textraden publicerades tillsammans med en bild på vad som ser ut att vara en vegansk pizza.

Så långt är naturligtvis allt bra.

Att Ramsay bestämt sig för att testa veganlivet är i våra öron fantastiska nyheter, inte minst av miljöskäl. Ramsay har tidigare hånat vegetarianer och i en intervju med Daily Mirror sagt att hans "biggest nightmare" vore att hans barn bestämde sig för att gå över till en helt vegetarisk kost. I sådana fall skulle han "sit them on the fence and electrocute them". Kommentarer på det?

Med det här i bakhuvudet är Ramsays beslut att testa en helt växtbaserad diet minst sagt en oväntad vändning. Kanske har Ramsay tagit del av den spännande studie som presenterades i International Journal of Epidemiology som visar att risken för vår vanligaste dödsorsak, hjärt- och kärlsjukdom, minskar för den som väljer protein från växtriket framför protein från djurriket?

Forskarna följde 81 377 personer ur Adventist Health Study-2 (en hälsostudie med fokus på sambandet mellan kost och hälsa) och registrerade under sex års tid vad de åt, samt eventuella förekomster av hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. Resultaten av studien visade att de som åt animaliskt protein hade 61 procent ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, medan personer som huvudsakligen åt protein från nötter och frön uppvisade en 40 procent minskad risk. Heja! Mer växtbaserad kost!

Det är inte bara Ramsay som väljer att haka på vegotrenden. Enligt Jordbruksverkets senaste rapport sjönk köttkonsumtionen i Sverige med 2,6 procent under 2017, vilket är den största minskningen sedan 1990. Mer konkret innebär det att svenskarna åt 2,2 kilo mindre kött per person under 2017, jämfört med 2016. Glada siffror, eller hur?

Vilken grupp det är som dragit ner på köttätandet går dock inte att utläsa. Utifrån Ungdomsbarometerns senaste rapport kring kost och hälsa kan vi dock gissa oss till att ungdomar och unga vuxna hjälper siffrorna på traven. En tredjedel av alla tillfrågade 15-24-åringar svarar nämligen att de helt eller delvis undviker att äta kött. Nio procent uppger att de är vegetarianer, en siffra som kan jämföras med tre procent 2009.

Även om de glada siffrorna visar att vi äter mindre kött än tidigare, stoppar de flesta av oss fortfarande i sig mer rött kött än de 500 gram i veckan som Livsmedelsverket rekommenderar. Mindre glada siffror visar tyvärr att medelsvensken konsumerar hela 575 gram per vecka.

Så, vad ser vi i spåkulan? Ryktet säger att Ramsays fru har hotat att lämna honom om han inte börjar tänka mer på hälsan. Kanske är det just därför han nu väljer att beställa in en ostfri pizza till lunch. Ramsay har ännu inte själv svarat på om han verkligen kommer hålla sig till vegansk kost eller inte. Vissa menar att han inte alls har blivit vegan, utan att han bara marknadsför sitt nya pizzahak Street Pizza, som öppnade i London förra veckan och som tydligen har åtminstone en vegansk rätt på menyn. Pr-trick eller inte – vi kan alla glädjas åt att både Gordon Ramsay och det svenska folket har tagit några ordentliga steg i en mer hälsosam riktning.

Foto: IBL

Mia Clase och Lina Nertby driver bloggen foodpharmacy.se och har även gett ut den bästsäljande boken med samma namn. Med jämna mellanrum skriver de krönikor och ger mattips på SvD Perfect Guide.