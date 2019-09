Tv-höst med maktmän och ikoniska drottningar

Jude Law spelade påven Pius XIII i den hyllade serien "The young pope" från 2016. Senare i år kommer en till säsong, men exakt vad den kommer att handla om är inte offentliggjort. Titeln "The new pope" skulle dock kunna vara en hint.

I en trailer syns Jude Law gå längs en strand i slow motion, iklädd badbyxor och omgiven av unga kvinnor – samtidigt som John Malkovich skrider runt i påveskrud i Vatikanens korridorer. Andra bekanta ansikten som dyker upp i serien är skådespelaren Sharon Stone och skräckrockaren Marilyn Manson. "The new pope" har premiär på C More i december.