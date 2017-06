Tusentals skippade mönstring – kan tvingas betala

Rekryteringsverket räknar med att mönstra omkring 13 000 personer för att fylla 4 000 utbildningsplatser.

6 000 ungdomar har kallats till mönstring, som genomförs i Kristianstad och Stockholm med start i oktober.

Personerna har valts ut via det så kallade beredskapsunderlaget, ett 60-tal frågor om hälsa och personlighet som fylls i via ett webbformulär.

7 000-8 000 ungdomar kommer mönstra via den frivilliga rekryteringen.

Den första värnpliktsutbildningen kommer genomföras sommaren 2018, och vara 9 eller 11 månader.

Årskullen 1999 består av drygt 95 000 personer, men vissa har sorterats bort på förhand på grund av exempelvis utlandsboende eller olika typer av sjukdomar.

Källa: Rekryteringsverket