Manchester samlades: ”Terrorn kuvar oss inte”

Tusentals personer strömmar till Albert Square i den varma kvällssolen. En del kommer ensamma, andra går i grupper. En halvtimme före minnesstunden är torget redan fullsatt. Manchesters sikher delar ut gratis vatten och läskedrycker. På plats finns också ambulanspersonal och volontärer för olika stödgrupper. Ett par män håller upp en banderoll med orden “UK Muslims for peace”.

Minnesstunden vid Albert Square i Manchester dagen efter terrorattacken som krävde 22 dödsoffer Foto: Emilio Morenatti/AP

Manchesterborna fortsätter komma, ända tills det inte ryms fler på torget. De pressar sig framåt med blombuketter i händerna och håller upp plakat med en slogan som syns överallt i staden, ”I love MCR”. De tränger ihop sig på trottoarerna och skuffar sig närmare. De väntar.

I utkanten av folkmassan står universitetsstuderandena Leah Burch och Christian Bates. Deras lägenhet ligger mitt emot Manchester Arena. De var inte hemma då attacken hände, men då de kom hem vid elvasnåret var området fullt av polis.

– Det var väldigt skrämmande, överväldigande, säger Leah Burch.

De som ligger bakom attackerna försöker ju skrämma oss från att göra sådana här saker, vi tänker inte kuvas.

De var båda oroliga över att komma till torget. ”Tänk om något händer igen”. Men de kände att det var viktigt att komma.

– Vi skulle ha ångrat det om vi inte kommit för att visa vår respekt för offren, säger Leah Burch.

– De som ligger bakom attackerna försöker ju skrämma oss från att göra sådana här saker, vi tänker inte kuvas, säger Christian Bates.

Stadshusets klocktorn slår sex och slagen ekar över torget.

Ovanför stadshuset flaggar Union Jack på halv stång. Då klockslagen tystnar applåderar folkmassan. Sedan följer ett par tysta minuter. En ung tjej med rosa hår gråter så att axlarna skakar, en kille håller om henne. Någon har släppt loss ett knippe guldballonger som flyger förbi stadshuset.

Manchesters borgmästare Andy Burnham talar till folkmassan. Bakom honom står bakom honom står politiska ledare från både Manchesterområdet och från Westminster. Alla politiska partier har lagt sina valkampanjer på paus på grund av terrordådet.

– Folk från alla våra samhällsgrupper har kommit samman, säger Andy Burnham till stora applåder.

Han tackar polisen, ambulansförarna och sjukhusen. Applåderna är ännu större.

Manchesters polischef Ian Hopkins talar och lyfter upp hur stolt han är över sin stad.

– Invånarna i Manchester har visat hela världen hur mycket vi bryr oss om varandra. Vi står enade mot terrorismen.

Dikten är triumferande, den lyfter upp Manchesters styrka och mod. De som samlats till minnesstunden hurrar.

Poeten Tony Walsh läser sin ode till Manchester, ”This is the place”, och då han läser raden ”this is the place that has helped shape the world” dånar applåderna på torget. Dikten är triumferande, den lyfter upp Manchesters styrka och mod. De som samlats till minnesstunden hurrar.

Minnesstunden avslutas med Adagio för stråkar och då musiken tystnar ekar kampordet ”Manchester, Manchester” spontant genom folkmassan som ett trotsigt fotbollsjubel.

Clare McHale har tårar i ögonen.

– Jag är chockad och upprörd. Det ligger en tyngd över det som hänt.

Som Manchesterbo är hon stolt över att så många kommit till torget och visar den trotsighet hon tycker att utmärker staden. Men Clare McHale är också orolig över sin vän Darren som kommit med henne till torget. Han har ännu inte lyckats hitta en av sina vänner som försvann under måndagens terrorattack.

Darren kommer fram till Clare McHale. Han har svårt att hålla tillbaka tårarna och hans händer skakar då han lyfter fram telefonen för att visa bilden av sin vän Martyn Hett.

– Han var på konserten i går, han tappade bort sina vänner och ingen har sett honom sedan dess. Vi försöker hitta honom, men ingen har hört något. Vi vill bara hitta honom.

Clare McHale och hennes vänner sluter sig omkring Darren, men ingen kan hjälpa honom hitta sin vän.