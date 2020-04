Tusentals kan ha avlidit i covid-19 i Ecuador

Fler än 7 600 personer tros ha avlidit i sviterna av viruset i Ecuador under perioden 1 mars till 15 april, skriver The New York Times. Så mycket har nämligen antalet döda ökat jämfört med samma period förra året, och det är 15 gånger högre än det officiella dödstalet för covid-19, som är 500 personer.

Det skulle i så fall göra det sydamerikanska landet till ett av de värst coronadrabbade i världen.