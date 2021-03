Tusentals i protest mot ojämställt Australien

Vid lunch, lokal tid, inleddes protester på gatorna i omkring 40 städer runt om i Australien – mot ojämställdhet och våld mot kvinnor.

Under parollen "march for justice" (marsch för rättvisa) samlades flera tusen personer, mestadels klädda i svart, utanför parlamentet i huvudstaden Canberra där kongressen på måndagen inledde en sittning. Och det är händelser i just parlamentsbyggnaden om blåst liv i proteströrelsen som fått gehör över hela landet.