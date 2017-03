Tusentals flyr slaget om centrala Mosul

Över 200 000 invånare har flytt de intensiva striderna, enligt Internationella flyktingorganisationen. Och flyktingströmmen ökar – sammanlagt 40 000 människor har flytt Mosul de senaste sju dagarna.

Nu varnar hjälporganisationer att flyktinglägren snart kommer att bli överfulla.

Offensiven mot stadens västra stadskärna, som fortfarande kontrolleras av IS återupptogs på söndagen efter ett två dygn långt avbrott på grund av dåligt väder. Armén drev ut IS från stadens östra halva i januari.

Mosul är Iraks näst största stad och ett av IS starkaste fästen. Terrorrörelsen tog över staden under en blixtoffensiv sommaren 2014. En förlust av Mosul tros innebära slutet för den irakiska delen av IS självutnämnda kalifat.