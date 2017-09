Drygt tusen kronor per dag i prislyft på villor i Stockholms län 2012–2017. Arkivbild. Foto: Jessica Gow / TT

Villapriserna har i snitt lyft med 39 procent på fem år, enligt en genomgång gjord av mäklarfirman Fastighetsbyrån.

Störst ökning procentuellt har det varit i Norrbottens län, där priserna under mätperioden, 2012–2017, har ökat med 57 procent. I kronor räknat är dock ökningen mest markant i Stockholms län, med ett lyft för snittpriset på nästan två miljoner kronor under perioden. Det motsvarar en värdeökning på drygt tusen kronor per dag.