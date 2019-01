Förra året gjorde den amerikanske musikern Paul Simon sin sista världsturné, "Homeward bound – The farewell tour", som tog honom till ett stort antal städer i USA och Europa, däribland till Stockholm under sommaren. Han har deklarerat att han bara kommer att göra enstaka konserter i framtiden. Paul Simon, som fyllde 77 år i oktober, har haft en imponerande karriär som inleddes redan på 50-talet. Många av hans sånger har blivit klassiker, som "The sound of silence", "America", "The boxer" och "Bridge over troubled water".