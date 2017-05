Turkiet stänger ute tyska politiker

Claudia Roth, ett av de två språkrören för Gröna partiet i Tyskland, anser att Turkiet försöker kväva en politisk dialog. Arkivbild. Foto: Markus Schreiber/AP/TT

Tyska parlamentsledamöter har tvingats ställa in en resa till Turkiet. Under besöket skulle de ha träffat oppositionspolitiker, tjänstemän och människorättsgrupper för samtal om förra månadens folkomröstning. Anledningen till att resan ställs in är att Turkiet inte har gett dem tillräckliga säkerhetsgarantier.

Claudia Roth, parlamentsledamot för Gröna partiet och viceordförande i förbundsdagen säger att turkiska tjänstemän har meddelat att den tyska delegationen varken skulle få tillträde till parlamentet i Ankara eller ha tillgång till skyddsvakter.

– Det här är de facto att förvägra en politisk dialog. Det är rött kort för det tyska parlamentet, säger hon.

En talesman för det turkiska utrikesdepartementet säger:

– I det här skedet anses det att det vore bättre om det här besöket inte äger rum och de begärda mötena blev inte inplanerade av den anledningen.