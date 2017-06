Tupac-filmskaparna stäms av journalist

Tupac Shakur. Arkivbild. Foto: AP/TT

Producenterna och manusförfattarna till filmen "All eyez on me", en biografisk skildring av rapparen Tupac Shakurs liv, stäms av en journalist som hävdar att delar av filmen är plagiat av intervjuer han gjort med rapparen, skriver Pitchfork.

På sin Facebooksida skriver journalisten Kevin Powell, som intervjuade Tupac för tidskriften Vibe, att han har stämt filmskaparna för upphovsrättsbrott.

"Efter att ha sett filmen två gånger de senaste dagarna är det tydligt att innehållet i mina exklusiva intervjuer med Tupac har använts i filmen, och jag har varken fått kredd eller kompensation för det", skriver Powell.

Tupac Shakur sköts till döds 1996.