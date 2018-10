Vilken smått besynnerlig och helt fantastisk institution detta är ändå, Under strecket i Svenska Dagbladet. I 100 års tid, dag ut och dag in, har SvD innehållit en för­djupande essä – vad som ursprungligen kallades en kulturell dagskrönika, men vars placering längst ner på sidan, under ett tjockt streck, snart gjorde den omtalad som "understreckaren" – skriven av framstående skribenter från alla tänkbara håll, forskare, författare, journalister, politiker …