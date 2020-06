Tungt jobb för New Yorks virusdetektiver

Det ambitiösa smittspårningsprogrammet drog i gång den första juni och har i uppgift att identifiera alla som har varit i kontakt med de hundratals människor som dagligen testar positivt för coronavirus i staden. Men under de två första veckorna lämnade enbart 35 procent av de smittade sådana uppgifter till "detektiverna", skriver tidningen The New York Times som har tagit del av statistik.

Vecka tre blev det något bättre, 42 procent delade med sig av kontaktuppgifter – men det är fortfarande uppförsbacke för smittspårarna.