Tungt för Markström – Vancouver förlorade

Vancouver, med bland andra Tre Kronor-stjärnorna Jacob Markström och Elias Pettersson, fick en tung start i playoff till Stanley Cup-slutspelet. I den första matchen i bäst av fem mot Minnesota i Edmonton blev svensklaget nollat och förlorade med 0–3 efter att målvakten Markström haft en tung dag på isen.

Först släppte Markström in 1–0 i powerplay efter ett slagskott från schweizaren Kevin Fiala redan 2.50 in i första perioden. Pucken smet in under svenskens vänsterarm och han gjorde en besviken gest efter det insläppta målet.