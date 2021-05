Helgens avslöjande om att svenska, norska, tyska och franska politiker utsatts för övervakning av den amerikanska signalspaningsjätten NSA (National Security Agency) är i sig ingen sensation. Underrättelsetjänster agerar alltid i den egna nationens intressen även om det går ut över nära allierade.

Uppgifterna är heller inte särskilt förvånande, en hel del är känt sedan tidigare. Att NSA siktade in sig på europeiska politiker kom fram redan under visselblåsaren Edward Snowdens tid 2013. Redan då figurerade Tysklands Angela Merkel som ett namn på den amerikanska avlyssningslistan under Barack Obamas presidenttid. Vid ett besök i Sverige möttes Obama då av krav från Danmarks dåvarande statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) om att lägga korten på bordet.