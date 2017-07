Tunga namn klara för Scorseses nästa

Joe Pesci. Arkivbild. Foto: Danny Moloshok/AP/TT

Martin Scorseses kommande kriminaldrama "The irishman" lär få Scorsesefantaster att jubla då både Joe Pesci och Harvey Keitel, som regissören har jobbat med tidigare – bland annat i "Maffiabröder", "Casino" och "Dödspolarna", är klara för filmen. De får sällskap av Bobby Cannavale ("Vinyl").

Dessutom förväntas även Al Pacino skriva på för en roll, enligt Deadline. Det skulle i så fall bli första gången Pacino och Scorsese samarbetar.

"The irishman", med Scorseses gamle vapendragare Robert De Niro i huvudrollen, har varit i görningen sedan 2010. Manuset bygger på Charles Brandts bok "I heard you paint houses", som skildrar Frank "The irishman" Sheerans livsöde. Sheeran var en facktjänsteman som anklagades för att ha kopplingar till familjen Bufalinos brottssyndikat i Pennsylvania. Han ska också ha erkänt inblandning i både mordet på president John F Kennedy och fackbasen Jimmy Hoffas försvinnande.

Inspelningen börjar nästa månad.