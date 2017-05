Tung börda på nye FBI-chefens axlar

President Donald Trumps brev i vilket han avskedar FBI-chefen James Comey. Foto: Jon Elswick/AP/TT

President Trumps oväntade avskedande av FBI-chefen James Comey kopplas till två utredningar med politiska förtecken. Enligt Vita huset handlar det om missnöje med hanteringen av fallet med den tidigare demokratiska presidentkandidaten Hillary Clintons e-posthantering. Många misstänker dock att det har att göra med utredningen av Rysslands inblandning i presidentvalet – och huruvida Moskva och Trumpkampanjen var i maskopi.

Därför är det av stor vikt, både för justitiedepartementet och Vita huset, att nästa FBI-chef framstår som en oberoende person med civilkurage, som inte går någons ärenden. Nyhetskanalen Fox News skriver, med hänvisning till en källa i Vita huset, att Trump har för avsikt att nominera en kandidat "de närmaste dagarna".

Spekulationer och listor över heta namn florerar redan. Bland dessa finns personer som stått Trump nära under valrörelsen, som den tidigare åklagaren och New York-borgmästaren Rudy Giuliani och exåklagaren och nuvarande New Jerseyguvernören Chris Christie. En annan möjlighet är Ray Kelly, som varit polischef i Trumps hemstad New York.

Om rekryteringen görs i maktens korridorer i Washington DC är kongressmannen Trey Gowdy från South Carolina, som ledde utskottsförhören med dåvarande utrikesministern Hillary Clinton efter attacken mot USA:s konsulat i libyska Benghazi 2012, ett möjligt namn. Ken Wainstein, som tidigare arbetat på FBI samt lett justitiedepartementets avdelning för nationell säkerhet, ett annat, framhåller USA Today. Och Dana Boente, som var tillförordnad justitieminister innan Jeff Sessions tillträdde (efter att Trump sparkat Obama-tillsatta Sally Yates), kan bli aktuell.

Ett mer udda namn är David Clarke, en frispråkig och ultrakonservativ sheriff från Milwaukee County i Wisconsin, som är känd för att sällan ta av sig sin cowboyhatt. Clarke talade på Republikanernas konvent i fjol och har bland annat utmålat den nya medborgarrättsrörelsen Black Lives Matters ideologi som hatfull.

Oavsett vem det blir måste kandidaten ta sig igenom hårda utfrågningar i senaten, där mäktiga republikaner som John McCain har kritiserat avskedandet av Comey och förordat att en ny, särskild utredning rörande Rysslands inblandning i valet tillsätts.

Republikanernas majoritet i kammaren är liten, de kontrollerar 52 av de hundra platserna, så om Trumps kandidat ska godkännas kan partiet bli tvunget att kompromissa med Demokraterna, spår radiokanalen NPR. Det är en väg där kravet på en särskild Rysslandsutredning kan bli verklighet.